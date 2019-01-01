Пакьяо: Сегодня я просто был благословлен

Мэнни Пакьяо после победы над Китом Турманом отдел должное сопернику.

Чемпион мира по версии WBA Super в полусреднем весе Мэнни Пакьяо прокомментировал свою [[link_local link_article_id="1043976"]]непростую победу[[/link_local]] над Китом Турманом.

"Я не из тех боксеров, которые много болтают ради продвижения поединка. Я думаю, мы много сделали, чтобы привлечь внимание к нашему бою. Турман показал все самое лучшее и я сделал все, что мог, чтобы порадовать зрителей.

Я очень люблю болельщиков. Спасибо всем, кто пришел и посмотрел наш поединок. Я уверен, что вы получили удовольствие, ведь бой был отличным. Несмотря на поражение, Турман выложился на 100 процентов. Он сложный оппонент. Кит – хороший боксер, очень сильный. Мне кажется, что сегодня я просто был благословлен", – сказал после боя Мэнни Пакьяо.