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Пакьяо: Сегодня я просто был благословлен

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Мэнни Пакьяо после победы над Китом Турманом отдел должное сопернику.
Мэнни Пакьяо
Мэнни Пакьяо
Getty Images

Чемпион мира по версии WBA Super в полусреднем весе Мэнни Пакьяо прокомментировал свою [[link_local link_article_id="1043976"]]непростую победу[[/link_local]] над Китом Турманом.

"Я не из тех боксеров, которые много болтают ради продвижения поединка. Я думаю, мы много сделали, чтобы привлечь внимание к нашему бою. Турман показал все самое лучшее и я сделал все, что мог, чтобы порадовать зрителей.

Я очень люблю болельщиков. Спасибо всем, кто пришел и посмотрел наш поединок. Я уверен, что вы получили удовольствие, ведь бой был отличным. Несмотря на поражение, Турман выложился на 100 процентов. Он сложный оппонент. Кит – хороший боксер, очень сильный. Мне кажется, что сегодня я просто был благословлен", – сказал после боя Мэнни Пакьяо.

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Теги: Мэнни Пакьяо, бокс
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