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Уайт победил Риваса, поднявшись с тяжелого нокдауна

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Диллиан Уайт стал обязательным претендентом на пояс WBC.
Уайт победил Риваса, поднявшись с тяжелого нокдауна

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт завоевал титул временного чемпиона WBC, победив в Лондоне колумбийца Оскара Риваса.

На протяжении поединка боксеры активно обменивались силовыми ударами, хотя Уайт действовал точнее и эффективнее, и его удары несколько раз заметно потрясали Риваса. В шестом раунде у Риваса начал заплывать левый глаз.

Казалось, что Уайт забирает бой, но в начале девятого раунда он пропустил мощнейший апперкот и оказался в нокдауне. Хотя у Риваса было полно времени, чтобы добить потрясенного соперника, он позволил Диллиану прийти в себя и даже взять концовку. В перерыве Уайт успел восстановиться и вновь взять бой под свой контроль.

В финальном раунде Ривас пошел ва-банк и вновь потряс Уайта на последних секундах, но ему не хватило времени, чтобы довести дело до конца.

Счет судейских записок – 116:111, 115:112 и 115:112 в пользу Уайта, который теперь стал официальным претендентом на чемпионский бой с Деонтеем Уайлдером.

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