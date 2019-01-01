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Хирн: Провести бой Джошуа и Уайта - это мечта

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Промоутер надеется, что в будущем этот поединок состоится.
Энтони Джошуа и Эдди Хирн
Энтони Джошуа и Эдди Хирн
Getty Images

Глава промоутерской компании Matchroom Sport Эдди Хирн, который представляет интересы британца Диллиана Уайта, признался, что в будущем он надеется устроить бой за абсолютное чемпионство своего подопечного с другим своим клиентом Энтони Джошуа.

"Это всегда было мечтой. Конечно, Джошуа потерпел поражение, а Уайта ждет тяжелое противостояние в субботу. Если Энтони вернет свои пояса в реванше, а Диллиан может пойти дальше и одолеть победителя реванша Уайлдера и Фьюри, то все, вероятно, состоится.

В данный момент это еще рано планировать, однако идеальным сценарием является бой за абсолютное чемпионство между Диллианом Уайтом и Энтони Джошуа", – приводит слова Хирна talkSport.

Напомним, что бой Диллиан Уайт - Оскар Ривас пройдет 20 июля в Лондоне (Великобритания).

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