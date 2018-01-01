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Ломаченко: Бой с Кэмбеллом особенный и исторический, я могу объединить пояса

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Украинец рад сражаться за титул в Лондоне.
Василий Ломаченко и Люк Кэмпбэлл / Facebook.com/VasylLomachenko
Василий Ломаченко и Люк Кэмпбэлл / Facebook.com/VasylLomachenko

Обладатель пояса чемпиона мира по версии WBA, WBO в легком весе Василий Ломаченко высказался касательно поединка с британцем Люком Кэмпбеллом.

"Это исторический момент, ведь моя цель - объединить все пояса в легком дивизионе. Кэмпбелл - это мой вызов. Он невероятный боец, которого я отлично помню со времен Олимпиады-2012. У него сложнейший стиль, и я не могу его недооценить.

Этот бой в Лондоне - особенный. Я был здесь в 2018 году и реакция зрителей была невероятной. Они уважают мой стиль бокса. Мне не терпится уже сделать невероятное шоу для них", - приводит слова украинца matchroomboxing.com.

Напомним, что на кону буду стоять все титулы Василия, а также вакантный пояс WBC.

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