Ломаченко: Бой с Кэмбеллом особенный и исторический, я могу объединить пояса

Украинец рад сражаться за титул в Лондоне.

Обладатель пояса чемпиона мира по версии WBA, WBO в легком весе Василий Ломаченко высказался касательно поединка с британцем Люком Кэмпбеллом.

"Это исторический момент, ведь моя цель - объединить все пояса в легком дивизионе. Кэмпбелл - это мой вызов. Он невероятный боец, которого я отлично помню со времен Олимпиады-2012. У него сложнейший стиль, и я не могу его недооценить.

Этот бой в Лондоне - особенный. Я был здесь в 2018 году и реакция зрителей была невероятной. Они уважают мой стиль бокса. Мне не терпится уже сделать невероятное шоу для них", - приводит слова украинца matchroomboxing.com.

Напомним, что на кону буду стоять все титулы Василия, а также вакантный пояс WBC.