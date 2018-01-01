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Поединок между Ломаченко и Кэмпбеллом официально подтвержден

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Бой в столице Англии пройдет за четыре пояса в легком весе.
Василий Ломаченко и Люк Кэмпбелл / matchroomboxing.com
Василий Ломаченко и Люк Кэмпбелл / matchroomboxing.com

Промоутерская компания Matchroom Boxing официально подтвердила бой украинского чемпиона мира Василия Ломаченко и британца Люка Кэмпбелла в легком весе.

Матч состоится в субботу, 31 августа, в Лондоне на арене О2. Прямую трансляцию обеспечат компании ky Sports в Британии и ESPN+ в США.

На кону будут стоять три титула Василия WBA, WBO и The Ring, а еще вакантный WBC.

Интересно, что стоимость билетов будет составлять от 40 до 600 фунтов стерлингов. Купить их можно будет начиная с 22 июля.

Ранее мы сообщали, что Теофимо Лопес приблизился к бою с Ломаченко, победив Накатани.

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