Поединок между Ломаченко и Кэмпбеллом официально подтвержден
Бой в столице Англии пройдет за четыре пояса в легком весе.
Промоутерская компания Matchroom Boxing официально подтвердила бой украинского чемпиона мира Василия Ломаченко и британца Люка Кэмпбелла в легком весе.
Матч состоится в субботу, 31 августа, в Лондоне на арене О2. Прямую трансляцию обеспечат компании ky Sports в Британии и ESPN+ в США.
На кону будут стоять три титула Василия WBA, WBO и The Ring, а еще вакантный WBC.
Интересно, что стоимость билетов будет составлять от 40 до 600 фунтов стерлингов. Купить их можно будет начиная с 22 июля.
Ранее мы сообщали, что Теофимо Лопес приблизился к бою с Ломаченко, победив Накатани.
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