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Российский боксер Дадашев перенес двухчасовую операцию

Комментариев: 4
Врачи не готовы делать какие-либо прогнозы по состоянию российского боксера.
Российский боксер Дадашев перенес двухчасовую операцию

Стали известны первые подробности о состоянии здоровья российского боксера суперлегкого веса Максима Дадашева, который был госпитализирован после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.

Максиму в больнице диагностировали отек мозга, вследствие чего ему понадобилась срочная операция.

Журналист ESPN Стив Ким сообщил, что операция длилась два часа. По его словам, чтобы снять опухоль, врачам пришлось удалить Дадашеву часть черепа. Боксер находится под наблюдением медиков, однако никто не готов делать какие-либо прогнозы.

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Теги: бокс
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  20.07.2019, 15:07
Оценка:  0
гость
Да норм все щас бояры банет и в перед балотироваться в думу
гость  (аноним)  20.07.2019, 15:06
Оценка:  0
гость
И остались от рюского только узкие глаза да черная жопа
гость  (аноним)  20.07.2019, 14:03
Оценка:  -1
гость
БМ, вы еб...нулись?
На кой хрен нам, в Украине, какой-то кацапский выблядок и его проблемы?
alex_br    20.07.2019, 14:25
Оценка:  0
alex_br
А ты у нас кто, вся Украина? Говори за себя.
Это спорт, не пихай сюда политику
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