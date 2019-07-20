Российский боксер Дадашев перенес двухчасовую операцию

Врачи не готовы делать какие-либо прогнозы по состоянию российского боксера.

Стали известны первые подробности о состоянии здоровья российского боксера суперлегкого веса Максима Дадашева, который был госпитализирован после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.

Максиму в больнице диагностировали отек мозга, вследствие чего ему понадобилась срочная операция.

Журналист ESPN Стив Ким сообщил, что операция длилась два часа. По его словам, чтобы снять опухоль, врачам пришлось удалить Дадашеву часть черепа. Боксер находится под наблюдением медиков, однако никто не готов делать какие-либо прогнозы.