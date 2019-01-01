Теофимо Лопес: Хочу ли я драться с Ломаченко? Конечно

Также он рад, что смог выстоять двенадцать раундов.

Накануне Теофимо Лопес в тяжелом бою одолел Масайоши Накатани.

Американский легковес остался разочарованным после боя с японским боксером.

"Мое выступление? Ужасно, однако мы имеем то, что имеем. Он достаточно высок, однако начиная с этого поединка, мы будем биться с противниками моего роста, так что не нужно будет переживать. Они хотели узнать, как я выстою всю дистанцию. После 12 раундов я выполнил сальто назад, так что я в форме.

Я уверенно вложился в легкий вес. Чувствую себя отлично, как чемпион. Теперь нужно провести бой с Ричардом Комми, а затем биться за все 4 титула с Василием.

Конечно, я хочу биться с Ломаченко. Украинцу еще предстоит бой против большого боксера, посмотрим на разницу, его ожидает тяжелый матч. Мой противник атаковал, был непобежденным, высоко стоял в рейтинге. Я всем доказал, что могу продержаться 12 раундов", - рассказал боксер после поединка.

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