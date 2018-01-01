Пакьяо заработает в четыре раза больше, чем соперник за бой

Пакьяо заработает 10 миллионов за бой против Турмана.

Филлипинский боксер легендарный Мэнни Пакьяо за бой против Кита Турмана на арене MGM Grand в Лас-Вегасе получит 10 млн долларов, сообщает boxingnews24.com.

И это лишь гарантированный гонорар - если бой покажет хорошие показатели продаж pay-per-view, то боксеры получат еще больше.

Что касается Турмана, то американец гарантированно заработает за бой 2,5 млн долларов, что является самым крупным гонораром в его карьере.