Российского боксера унесли на носилках с ринга после боя

Максим Дадашев потерпел первое поражение в карьере.

Одним из главных поединков шоу в американском городе Оксон Хилл стала встреча россиянина Максима Дадашева и пуэрториканца Субриэля Матиаса за звание обязательного претендента на пояс IBF в суперлегком весе.

Поединок был остановлен перед финальным 12-м раундом по просьбе угла Дадашева – в 11-м раунде Дадашев пропустил мощный удар слева, хоть и устоял на ногах. На момент остановки поединка счет судейских записок был 109:100, 108:101, 107:102 в пользу пуэрториканца.

По сообщениям boxingscene.com, после окончания поединка, когда Дадашев покидал ринг, то рухнул на пол. Врачи сразу же принялись помогать ему и боксера унесли на носилках.

В срочном порядке Дадашева доставили в больницу, в машине скорой помощи он потерял сознание, а затем ему диагностировали серьезную травму мозга.

Для 28-летнего Дадашева это поражение стало первым на профессиональном боксе при 13 победах (11 — нокаутом).