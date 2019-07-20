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Российского боксера унесли на носилках с ринга после боя

Комментариев: 7
Максим Дадашев потерпел первое поражение в карьере.
Российского боксера унесли на носилках с ринга после боя

Одним из главных поединков шоу в американском городе Оксон Хилл стала встреча россиянина Максима Дадашева и пуэрториканца Субриэля Матиаса за звание обязательного претендента на пояс IBF в суперлегком весе.

Поединок был остановлен перед финальным 12-м раундом по просьбе угла Дадашева – в 11-м раунде Дадашев пропустил мощный удар слева, хоть и устоял на ногах. На момент остановки поединка счет судейских записок был 109:100, 108:101, 107:102 в пользу пуэрториканца.

По сообщениям boxingscene.com, после окончания поединка, когда Дадашев покидал ринг, то рухнул на пол. Врачи сразу же принялись помогать ему и боксера унесли на носилках.

В срочном порядке Дадашева доставили в больницу, в машине скорой помощи он потерял сознание, а затем ему диагностировали серьезную травму мозга.

Для 28-летнего Дадашева это поражение стало первым на профессиональном боксе при 13 победах (11 — нокаутом). 

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Комментариев (7)
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Denzel10    20.07.2019, 10:23
Оценка:  0
Denzel10
11 нокаутов за карьеру ,можно и лечь ,теперь на донбасс мочить скаклов
гость  (аноним)  20.07.2019, 10:13
Оценка:  +1
гость
Тут стероиды ватному не помогли
Потому_что    20.07.2019, 10:07
Оценка:  +2
Потому_что
слабые расеяне в спорте, а в боксе и подавно.
гость  (аноним)  20.07.2019, 10:05
Оценка:  +3
гость
Одной ватой меньше
SEMPENTY    20.07.2019, 09:52
Оценка:  +2
SEMPENTY
Вот честное слово,ничего личного или патриотичного...Жалко парня, Но какой же Дадашев россиянин-он чурбан.
гость  (аноним)  20.07.2019, 09:42
Оценка:  +2
гость
Дурaком на всю жизнь останется.
гость  (аноним)  20.07.2019, 09:38
Оценка:  +3
гость
Бояры козломордый поддельной бухнул
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