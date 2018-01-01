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Барри Хирн: Джошуа шел на Руиса, чтобы убить и слишком раскрылся

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Известный промоутер прокомментировал бой Энди Руиса с Энтони Джошуа.
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
Getty Images

Глава компании Matchroom Sport Барри Хирн высказался о поражении Энтони Джошуа Энди Руиса.

Барри сравнил американца с доставщиком пиццы и предположил, почему британец уступил титулы.

"Шесть тысяч человек кричали Руису о том, что он жирный ублюдок. Они представить не могли, что этот парень действительно может боксировать. Он всегда был неплохим боксером. Но когда встречаешься в ринге с человеком, который напоминает доставщика пиццы, немного пропадает инстинкт самосохранения.

Я всем говорил, что он может боксировать. Я видел его бой с Джозефом Паркером в Новой Зеландии. Он проиграл по очкам, но ему вполне могли присудить победу. Проблема в том, что его не считают серьезным панчером. Джошуа пошел на него, чтобы убить, но слишком раскрылся", - цитирует Хирна talkSPORT.

Ранее Джошуа рассказал, что чувствовал после нокдауна Руиса.

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Теги: Энтони Джошуа, бокс, Энди Руис
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