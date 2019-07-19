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Джошуа: Во время боя с Руисом я не понимал, где нахожусь

Комментариев: 2
Британский боксер признался, что от раунда к раунду ситуация только ухудшалась.
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа поделился своими воспоминаниями о поединке против мексиканца Энди Руиса.

“После первого нокдауна я не понимал, где нахожусь. Но я знал, что у меня поединок, поэтому инстинктивно поднялся на ноги. Также я помню, как возвращался в угол, но не помню, что именно я говорил.

Скользящие удары - это не самая сильная моя сторона, я предпочитаю дальние и силовые удары. Я дотерпел до седьмого раунда, где меня снова потрясли. Ситуация ухудшалась. Я тяжело дышал и выплюнул капу, после чего снова встал на ноги.

Когда судья начал отсчитывать нокдаун, я подумал, что он собирается вставить мне капу, но увидел, как он останавливает бой. Рефери сделал свою работу, он видел, что я не могу продолжать, поэтому и остановил поединок“, - цитирует боксера Mirror.

Напомним, в начале июня Энди Руис сенсационно нокаутировал Энтони Джошуа и забрал у него чемпионские пояса. После поражения британца его команда активировала пункт о реванше в контракте с Руисом.

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Теги: бокс, Энтони Джошуа, Энди Руис
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Комментариев (2)
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ANDREICH    19.07.2019, 19:06
Оценка:  0
ANDREICH
йди котлеткина по тазу вид здь
Люблю_Украину    19.07.2019, 19:04
Оценка:  +1
Люблю_Украину
конечно, Руис так пиздил его, что любой бы не понял что происходит)
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