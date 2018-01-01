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Уайт назвал себя аутсайдером в бою против Риваса

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В субботу боксеры сразятся за звание временного чемпиона WBC.
Диллиан Уайт
Диллиан Уайт
Boxing Scene

Британский боксер Диллиан Уайт прокомментировал предстоящий бой против колумбийца Оскара Риваса. Супертяжеловес отметил, что является андердогом в этом поединке.

“Во мне нет ничего особенного, а вот у моего соперника есть все. У него отличный опыт на любительском ринге и прекрасная команда. Это будет крутой бой, в котором я являюсь андердогом.

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Посмотрим, что будет в субботу. Ривас находится в отличной форме. Мы никого не недооцениваем. Я тяжело тренируюсь, зачем мне смотреть на оппонента свысока?

Ривас - опасный противник, он тренируется, но это не имеет значения. Я дерусь всю свою жизнь. Я во многом не преуспел в жизни, но знаю, как драться“, - приводит слова Уайта Mirror.

Напомним, бой Уайт - Ривас пройдет в субботу, 20-го июля, в Лондоне. Боксеры уже провели традиционную дуэль взглядов.

Отметим, что победитель этого поединка станет временным чемпионом WBC.

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Теги: бокс, Диллиан Уайт, Оскар Ривас
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