Ломаченко и Усик посетят бой Уайт - Ривас

Эдди Хирн рассчитывает подписать с Василием Ломаченко контракт на поединок в августе.

Украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик планируют посетить вечер бокса, в котором сразятся Диллиан Уайт и Оскар Ривас.

Как рассказал промоутер Эдди Хирн, он собирается подписать контракт с чемпионом мира в легком весе на бой с Люком Кэмпбеллом.

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“Мы близки к согласованию боя между Ломаченко и Кэмпбеллом. Надеюсь, что мы анонсируем поединок во время вечера бокса в Лондоне.

Ломаченко и Усик прилетят в Англию и посетят поединок Уайт - Ривас. Мы подпишем с Василием контракт на бой на арене O2 в Лондоне 31 августа“,- приводит слова Хирна The Ring.

Напомним, бой Уайт - Ривас состоится 20-го июля в Лондоне (Великобритания).

Ранее сообщалось, что Александр Усик может провести свой следующий бой в сентябре.