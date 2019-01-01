Уайт - Ривас: боксеры провели дуэль взглядов

Диллиан Уайт и Оскар Ривас готовятся к поединку за временное чемпионство WBC.

В четверг, 18-го июля, британский супертяжеловес Диллиан Уайт и колумбиец Оскар Ривас провели битву взглядов в преддверии своего поединка.

Во время каноничной дуэли Уайт не спускал свой взгляд с Риваса и даже продолжал пристально следить за соперником после того, как тот повернулся лицом к прессе.

Напомним, бой Уайт - Ривас состоится 20-го июля в Лондоне (Великобритания).

Отметим, что победитель этого поединка станет временным чемпионом WBC.