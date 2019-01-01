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Уайт - Ривас: боксеры провели дуэль взглядов

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Диллиан Уайт и Оскар Ривас готовятся к поединку за временное чемпионство WBC.
Диллиан Уайт и Оскар Ривас
Диллиан Уайт и Оскар Ривас
Boxing Scene

В четверг, 18-го июля, британский супертяжеловес Диллиан Уайт и колумбиец Оскар Ривас провели битву взглядов в преддверии своего поединка.

Во время каноничной дуэли Уайт не спускал свой взгляд с Риваса и даже продолжал пристально следить за соперником после того, как тот повернулся лицом к прессе.

Напомним, бой Уайт - Ривас состоится 20-го июля в Лондоне (Великобритания)

Отметим, что победитель этого поединка станет временным чемпионом WBC.

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Теги: бокс, Диллиан Уайт, Оскар Ривас, битва взглядов
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