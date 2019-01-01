Уайт - Ривас: боксеры провели дуэль взглядов
Диллиан Уайт и Оскар Ривас готовятся к поединку за временное чемпионство WBC.
В четверг, 18-го июля, британский супертяжеловес Диллиан Уайт и колумбиец Оскар Ривас провели битву взглядов в преддверии своего поединка.
Во время каноничной дуэли Уайт не спускал свой взгляд с Риваса и даже продолжал пристально следить за соперником после того, как тот повернулся лицом к прессе.
The face off of the hats 🧢 #WhyteRivas 🥊💥 pic.twitter.com/jbXJmD8exy— asamoahgyan3_fan_page (@AsamoahG3_FPage) 18 июля 2019 г.
Напомним, бой Уайт - Ривас состоится 20-го июля в Лондоне (Великобритания).
Отметим, что победитель этого поединка станет временным чемпионом WBC.
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