Гвоздик: Бетербиев - боксер силового плана, жесткий панчер

Украинский боксер признался, что смотрел бои с участием россиянина.

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик поделился своим мнением о предстоящем бое с обладателем пояса IBF Артуром Бетербиевым.

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“Мы движемся вперед, наконец-то все произошло, теперь только нужно готовиться и побеждать. Бетербиев - боксер силового плана, жесткий панчер. Мы будем искать ключи под его ошибки.

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Я не изучал его, но смотрел бои с его участием. Мы встретимся сейчас с моим тренером Тедди Атласом и выберем правильную стратегию с ним.

Переговоры с Бетербиевым ведутся уже около недели, какие-то наброски с тренером Роучем насчет боя уже обсудили.

Подготовка к бою будет проходить в США, в конце месяца я отправляюсь туда. Тренировочный лагерь не будет кардинально отличаться от прошлых, будут только конкретные изменения с учетом соперника“, - рассказал украинец в интервью YouTube-каналу Большой Куш.

Напомним, бой Гвоздик - Бетербиев состоится 18 октября в США.