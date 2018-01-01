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Чисора: У меня есть зависимость от бокса, пенсия - для му**ков

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Британский боксер отметил, что для него каждый бой - это война.
Дерек Чисора
Дерек Чисора
Getty Images

Супертяжеловес Дерек Чисора прокомментировал предстоящий поединок против поляка Артура Шпильки.

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“Шпилька - хороший боксер. В субботу будет жарко. Я часто бываю в Польше, поэтому хорошо знаком с Артуром. Надеюсь, что он не станет бегать и покажет зрителям то, что они хотят увидеть.

Для меня каждый бой - это война. Я не умею боксировать. Это единственная вещь, которую я не могу делать. Я умею драться, но только не боксировать.

Завершение карьеры? Не знаю.  Плохо, что у меня есть зависимость от бокса. Я всегда говорил, что уход на пенсию - для му**ков. Мне нравится то, что я делаю, поэтому пока я не могу остановиться“, - цитирует британца Sky Sports.

Напомним, Чисора и Шпилька проведут бой 20 июля на арене O2 в Лондоне.

В своем последнем бою Дерек Чисора победил Сенада Гаши единогласным решением судей.

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Теги: бокс, Дерек Чисора, Артур Шпилька
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