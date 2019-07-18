Бетербиев: Гвоздик является опасным соперником

Российский боксер доволен тем, что сторонам удалось договориться о поединке.

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии IBF Артур Бетербиев прокомментировал предстоящий бой с обладателем титула WBC Александром Гвоздиком.

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“Хорошо, что мы договорились об этом поединке. Гвоздик - опасный соперник. Более детально мы будем его разбирать с тренерским штабом.

Я хотел объединительный бой, и мы договорились о нем“, - приводит слова Бетербиева ТАСС.

Напомним, бой Гвоздик - Бетербиев состоится 18 октября в США.