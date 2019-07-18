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Президент Украины встретился с Василием Ломаченко

Комментариев: 4
Владимир Зеленский прибыл в тренировочный лагерь чемпиона мира.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Шестой президент Украины Владимир Зеленский встретился с чемпионом мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василием Ломаченко.

Зеленский посетил украинского боксера на Олимпийской базе в Конча-Заспе, где Василий проводит тренировочный лагерь в преддверии своего следующего поединка.

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"Владимир Зеленский поблагодарил Василия и его команду за тот нелегкий труд, который они делают, прославляя нашу страну, и пожелал удачи в предстоящем бою,который состоится в Великобритании в Лондоне 31-го августа", - гласит надпись под публикацией в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Президент Украины Владимир Зеленский @zelenskiy_official посетил тренировочный лагерь Василия Ломаченко @lomachenkovasiliy !Владимир Зеленский поблагодарил Василия и его команду за тот нелёгкий труд который они делают прославляя нашу страну 🇺🇦, и пожелал удачи в предстоящем бою,который состоится в Великобритании🇬🇧 в Лондоне 31-го Августа!!!💪 #Loma #Lomachenko #Ukraine #Lomus #lomusofficial #lomus17 #Usyk #boxing #training #Украина #бокс #Ломаченко #Президент #спорт

Публикация от 🇺🇦LomUs™️🇺🇦 (@lomus_official)

Напомним, Василий Ломаченко проведет следующий поединок с Люком Кэмпбеллом. На кону поединка будет стоять титул чемпиона мира по версии WBC.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Владимир Зеленский
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  18.07.2019, 15:45
Оценка:  -1
гость
Путин лучше всех. Он для Украины большое дело делает - отстреливает алкашей и дебилов.
гость  (аноним)  18.07.2019, 15:37
Оценка:  -1
гость
Сбросили бы в сеть как грушу xyями толкали.
гость  (аноним)  18.07.2019, 15:34
Оценка:  -1
гость
Лучше бы Зе не пахал, а делал то что надо, занимался тем чем надо. А так от незнания что делать , бегает везде под хвостами нюхает. Приехал покататься на ламборджини бэушной.
ВыВсеВрети    18.07.2019, 15:10
Оценка:  +1
ВыВсеВрети
не один президент в Украине, так не пахал как зе!...день и ночь все думает о народе!...))))))
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