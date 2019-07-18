Президент Украины встретился с Василием Ломаченко
Шестой президент Украины Владимир Зеленский встретился с чемпионом мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василием Ломаченко.
Зеленский посетил украинского боксера на Олимпийской базе в Конча-Заспе, где Василий проводит тренировочный лагерь в преддверии своего следующего поединка.
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"Владимир Зеленский поблагодарил Василия и его команду за тот нелегкий труд, который они делают, прославляя нашу страну, и пожелал удачи в предстоящем бою,который состоится в Великобритании в Лондоне 31-го августа", - гласит надпись под публикацией в Instagram.
Президент Украины Владимир Зеленский @zelenskiy_official посетил тренировочный лагерь Василия Ломаченко @lomachenkovasiliy !Владимир Зеленский поблагодарил Василия и его команду за тот нелёгкий труд который они делают прославляя нашу страну 🇺🇦, и пожелал удачи в предстоящем бою,который состоится в Великобритании🇬🇧 в Лондоне 31-го Августа!!!💪 #Loma #Lomachenko #Ukraine #Lomus #lomusofficial #lomus17 #Usyk #boxing #training #Украина #бокс #Ломаченко #Президент #спорт
Напомним, Василий Ломаченко проведет следующий поединок с Люком Кэмпбеллом. На кону поединка будет стоять титул чемпиона мира по версии WBC.
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