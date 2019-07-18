Президент Украины встретился с Василием Ломаченко

Владимир Зеленский прибыл в тренировочный лагерь чемпиона мира.

Шестой президент Украины Владимир Зеленский встретился с чемпионом мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василием Ломаченко.

Зеленский посетил украинского боксера на Олимпийской базе в Конча-Заспе, где Василий проводит тренировочный лагерь в преддверии своего следующего поединка.

Читай также: Ломаченко поддался популярному тренду и показал, как он будет выглядеть в старости

"Владимир Зеленский поблагодарил Василия и его команду за тот нелегкий труд, который они делают, прославляя нашу страну, и пожелал удачи в предстоящем бою,который состоится в Великобритании в Лондоне 31-го августа", - гласит надпись под публикацией в Instagram.

Напомним, Василий Ломаченко проведет следующий поединок с Люком Кэмпбеллом. На кону поединка будет стоять титул чемпиона мира по версии WBC.