Спенс и Портер проведут объединительный поединок

Бой между чемпионами пройдет в конце сентября.

Чемпион мира в полусреднем весе по версии IBF Эррол Спенс проведет объединительный бой с обладателем титула по версии WBC Шоном Портером.

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Как сообщает инсайдер Лэнс Пугмир, поединок состоится 28-го сентября в Лос-Анджелесе (США) на знаменитой арене Staples Center. Отмечается, что официальный анонс боя пройдет в рамках воскресного матча между Китом Турманом и Мэнни Пакьяо.

Стоит сказать, что Спенс ни разу не потерпел поражения в 25-ти боях, а в активе Портера 30 побед, 2 поражения и 1 ничья.

Инсайдер также сообщает, что в андеркарде данного боя состоится матч за пояс WBC во втором среднем весе между чемпионом Энтони Дирреллом (33-1-1) и претендентом Давидом Бенавидесом (21-0).

Напомним, о бое между Спенсом и Портером ранее сообщал еще один известный инсайдер Майк Коппинджер.