Климас: Нельзя мешать спорт и политику

Менеджер Эгис Климас прокомментировал организацию боя между Гвоздиком и Бетербиевым.

Известный менеджер Эгис Климас, представляющий интересы чемпиона мира по версии WBC Александра Гвоздика, высказался по поводу организации поединка своего клиента с российским боксером Артуром Бетербиевым.

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“Политический подтекст? Это спорт, а эти политические разговоры... Ну, вот мы с Александром Усиком приезжали в Москву на бой с Муратом Гассиевым. И кто-то чувствовал эту политическую ерунду? Никто этого не испытывал. Нельзя мешать спорт и политику.

Наша команда так считает. Это объединительный бой. Более того, оба провели много боев в США, обоих в Америке знают. Думаю, этот поединок, конечно, будет интересен для американцев: и телевидению, и публике“, - приводит слова Климаса Р-Спорт.

Напомним, Александр Гвоздик подписал контракт на объединительный бой с Артуром Бетербиевым.

Ранее россиянин также сообщил, что подписал договор на проведение этого поединка.