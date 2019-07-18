Гвоздик подписал контракт на объединительный бой

Украинец сразится с Артуром Бетербиевым.

Эгис Климас, менеджер чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC Александра Гвоздика, сообщил, что украинец подписал контракт на проведение объединительного боя с россиянином Артуром Бетербиевым.

“Александр подписал контракт. Об этом поединке было абсолютно легко договориться: нам предложили, и мы не отказывались.

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Бетербиев - хороший боксер с большим опытом, с большой любительской карьерой. Ни для одного из них этот бой не будет легким, а победитель уйдет с двумя поясами“, - приводит слова Климаса Р-Спорт.

Теперь осталось дождаться, когда будет официально назначена дата и место проведения поединка.

Ранее Артур Бетербиев сообщил, что подписал контракт на бой с украинцем. Боксер заявил, что поединок состоится 18-го октября в США.