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Гвоздик подписал контракт на объединительный бой

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Украинец сразится с Артуром Бетербиевым.
Александр Гвоздик (в центре)
Александр Гвоздик (в центре)
BoxingScene

Эгис Климас, менеджер чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC Александра Гвоздика, сообщил, что украинец подписал контракт на проведение объединительного боя с россиянином Артуром Бетербиевым.

“Александр подписал контракт. Об этом поединке было абсолютно легко договориться: нам предложили, и мы не отказывались.

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Бетербиев - хороший боксер с большим опытом, с большой любительской карьерой. Ни для одного из них этот бой не будет легким, а победитель уйдет с двумя поясами“, - приводит слова Климаса Р-Спорт.

Теперь осталось дождаться, когда будет официально назначена дата и место проведения поединка.

Ранее Артур Бетербиев сообщил, что подписал контракт на бой с украинцем. Боксер заявил, что поединок состоится 18-го октября в США.

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Теги: бокс, Александр Гвоздик, Артур Бетербиев, WBC, ITF
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  18.07.2019, 12:29
Оценка:  -1
гость
Зря Гвоздик. Тебе пояс жмёт? Поноси ещё.
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