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Гвоздик и Бетербиев проведут объединительный бой

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Поединок состоится в США в октябре.
Александр Гвоздик
Александр Гвоздик
Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик в своем следующем бою сразится с обладателем титула IBF Артуром Бетербиевым.

Россиянин рассказал об этом на своей страничке в Instagram и сообщил, что поединок будет объединительным.

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“У меня отличная новость! Я подписал контракт на объединительный бой с Александром Гвоздиком, на кону будут стоять два пояса IBF и WBC. Бой должен состояться 18 октября в США“, - написал Бетербиев.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Good news! I signed a contract for unification fight with Oleksandr Gvozdyk @alex_gvozdyk for #IBF and #WBC belts. The bout will be on 18 October, USA. У меня отличная новость! Я подписал контракт на объединительный бой с Александром Гвоздиком @alex_gvozdyk, на кону будут стоять два пояса #IBF и #WBC. Бой должен состояться 18 октября в США. #TopRank #WBC #IBF #Beterbiev #Gvozdyk #BeterbievGvozdyk #akhmatfightclub #akhmat @za_kadyrova_95eng @russianboxingfederation #boxing #бокс #спорт #sport #fight #бой

Публикация от Artur Beterbiev (@arturbeterbiev)

При этом известное издание Boxing Scene сообщает, что точная дата боя еще не определена. Предполагается, что боксеры проведут бой в период с 11-го по 25-е октября, но точная дата будет зависеть от региона США, в котором будет организован поединок.

Ранее сообщалось, что WBC анонсировал документальный фильм об Александре Гвоздике.

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Теги: бокс, Александр Гвоздик, Артур Бетербиев, бой, WBC, ITF
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Комментариев (1)
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Лесоруб.  (аноним)  18.07.2019, 10:24
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Лесоруб.
Бетер отмудохает этого укропа который вы.еба.н в жопу. мама не горюй..
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