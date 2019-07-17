Гвоздик и Бетербиев проведут объединительный бой
Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик в своем следующем бою сразится с обладателем титула IBF Артуром Бетербиевым.
Россиянин рассказал об этом на своей страничке в Instagram и сообщил, что поединок будет объединительным.
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“У меня отличная новость! Я подписал контракт на объединительный бой с Александром Гвоздиком, на кону будут стоять два пояса IBF и WBC. Бой должен состояться 18 октября в США“, - написал Бетербиев.
Good news! I signed a contract for unification fight with Oleksandr Gvozdyk @alex_gvozdyk for #IBF and #WBC belts. The bout will be on 18 October, USA. У меня отличная новость! Я подписал контракт на объединительный бой с Александром Гвоздиком @alex_gvozdyk, на кону будут стоять два пояса #IBF и #WBC. Бой должен состояться 18 октября в США. #TopRank #WBC #IBF #Beterbiev #Gvozdyk #BeterbievGvozdyk #akhmatfightclub #akhmat @za_kadyrova_95eng @russianboxingfederation #boxing #бокс #спорт #sport #fight #бой
При этом известное издание Boxing Scene сообщает, что точная дата боя еще не определена. Предполагается, что боксеры проведут бой в период с 11-го по 25-е октября, но точная дата будет зависеть от региона США, в котором будет организован поединок.
Ранее сообщалось, что WBC анонсировал документальный фильм об Александре Гвоздике.
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