Усик: Я бы хотел быть рефери, ведь у них лучшие места в бою
Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик рассказал о том, что хотел бы попробовать себя в качестве рефери боксерского поединка.
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"Судьи всегда кайфуют, что у них лучшие места. Я всегда говорил, что самое крутое место - у рефери. Мне бы хотелось в дальнейшем стать рефери, чтобы посмотреть поединок изнутри", - сказал Усик в интервью своему официальному YouTube-каналу.
Также Александр признался, что заслуженный тренер Украины и отец чемпиона мира WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко Анатолий всегда участвует в подготовке к его боям.
"Анатолий Николаевич Ломаченко всегда помогает мне готовиться к боям. Даже если он в Америке, а я в Украине. Практически всегда у нас одно направление", - отметил Усик.
Ранее сообщалось, что Александр Усик отправил в нокаут осу.
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