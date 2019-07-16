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Легенда бокса - о смерти Уитакера: Сожалею о трагической кончине моего друга

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Хулио Сезар Чавес прокомментировал печальное известие.
Хулио Сезар Чавес
Хулио Сезар Чавес
Getty Images

Легендарный боксер, чемпион мира в трех весовых категориях Хулио Сезар Чавес (107-6-2, 87 KO) высказался по поводу смерти своего бывшего соперника, именитого спортсмена Пернелла Уитакера (40-4-1, 17 KO).

"Я сожалею о трагической кончине моего коллеги и друга в ринге и за его пределами. Я шлю огромные объятия твоей семье", - написал Чавес на своей страничке в Instagram.

Чавес и Уитакер провели бой в сентябре 1993-го года. На кону стоял титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBC, а также звание лучшего боксера мира вне зависимости от весовой категории. В том поединке судьи зафиксировали скандальную ничью.

Напомним, Пернелла Уитакера насмерть сбил автомобиль.

Ранее свои соболезнования высказал чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер.

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Теги: бокс, Хулио Сезар Чавес, смерть, трагедия
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