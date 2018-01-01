Стало известно имя следующего соперника украинца Шевадзуцкого

Украинский супертяжеловес проведет свой второй поединок на профессиональном ринге.

Украинский супертяжеловес Игорь Шевадзуцкий 26-го июля проведет свой второй бой на профессиональном ринге.

Как сообщает luckypunch.net, соперником нашего боксера станет 37-летний непобежденный спортсмен из Зимбабве Винсент Музири. Поединок пройдет в Южной Африке.

Отметим, что на данный момент Шевадзуцкий находится в тренировочном лагере поляка Артура Шпильки, которому помогает готовиться к бою с Дереком Чисорой.

Стоит сказать, что в дебютном поединке на профессиональном ринге Игорь в первом раунде отправил в нокаут боксера из ЮАР Викуса Людеке.

Ранее сообщалось, что бой украинца Сергея Богачука станет главным событием вечера бокса Hollywood Fight Nights.