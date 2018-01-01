Стало известно имя следующего соперника украинца Шевадзуцкого
Украинский супертяжеловес проведет свой второй поединок на профессиональном ринге.
Украинский супертяжеловес Игорь Шевадзуцкий 26-го июля проведет свой второй бой на профессиональном ринге.
Как сообщает luckypunch.net, соперником нашего боксера станет 37-летний непобежденный спортсмен из Зимбабве Винсент Музири. Поединок пройдет в Южной Африке.
Отметим, что на данный момент Шевадзуцкий находится в тренировочном лагере поляка Артура Шпильки, которому помогает готовиться к бою с Дереком Чисорой.
Стоит сказать, что в дебютном поединке на профессиональном ринге Игорь в первом раунде отправил в нокаут боксера из ЮАР Викуса Людеке.
Ранее сообщалось, что бой украинца Сергея Богачука станет главным событием вечера бокса Hollywood Fight Nights.
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