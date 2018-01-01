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Уайт - Ривас: Победитель боя станет претендентом на пояс WBC

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Боксер, одержавший победу, получит шанс сразиться с Деонтеем Уайлдером.
Диллиан Уайт и Оскар Ривас
Диллиан Уайт и Оскар Ривас
Boxing Scene

В субботу, 20-го июля, в Лондоне состоится бой между супертяжеловесами Диллианом Уайтом и Оскаром Ривасом.

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Как сообщает Boxing Scene, победитель этого поединка станет временным чемпионом WBC и обязательным претендентом на титул организации, который на данный момент принадлежит Деонтею Уайлдеру. Эту информацию подтвердили Всемирный боксерский Совет (WBC) и Matchroom Boxing.

По словам промоутера Уайта Эдди Хирна, обладатель пояса WBC должен будет встретиться с претендентом на титул до 18-го мая 2020-го года.

Ранее сообщалось, что WBC учредил новый титул и вручил его Саулю Альваресу.

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Теги: бокс, Диллиан Уайт, Оскар Ривас, Деонтей Уайлдер, WBC
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