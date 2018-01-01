Альварес отказался проводить следующий бой в сентябре

Мексиканец хочет найти достойного соперника для своего следующего поединка.

Чемпион мира по версиям WBA, WBC и IBF в среднем весе Сауль Альварес сообщил, что принял решение перенести дату своего следующего боя, который ранее планировалось организовать в сентябре.

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"Как мексиканец, я несу ответственность и огромную честь представлять свою страну в мае и сентябре. Это месяца, в которые я всегда провожу свои бои. Однако, как чемпион мира, я несу ответственность за проведение захватывающих поединков.

В связи с этим я и промоутерская компания Golden Boy решили отложить дату моего следующего боя, чтобы организовать хороший поединок с лучшим соперником для моих поклонников", - приводит слова Альвареса Boxing Scene.

Ранее сообщалось, что IBF назначила промоутерские торги на бой Деревянченко - Альварес. В случае, если мексиканец откажется проводить поединок с украинцем, его могут лишить пояса IBF.

Сам Деревянченко считает, что Альварес не предоставит ему титульный бой.