Уайт: В детстве я зарабатывал деньги на драках с хулиганами

Диллиан Уайт признался, что с детства был бойцом.

Известный британский боксер Диллиан Уайт (25-1, 18 КО) рассказал подробности своего детства. 31-летний супертяжеловес признался, что жил в опасном районе.

"Я всю жизнь был бойцом. Я боролся для того, чтобы просто выжить. Я - боец по натуре, и мне это действительно нравится. Чтобы я делал, если бы не бокс? Ходил на работу, как все, с 9 утра и до 5 вечера?

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В детстве я зарабатывал на драках с хулиганами. Мои ровесники платили мне, чтобы я их защищал. Я жил в опасном районе, в котором всегда что-то происходило в школе и возле моего дома. Иногда мне давали еду, а не деньги.

Помню, однажды мне заплатили 2 фунта стерлингов - это был самый большой гонорар за защиту. Но в то время это была очень большая сумма. На что я тратил их? На конфеты", - цитирует Уайта Mirror.

Напомним, свой следующий поединок Диллиан Уайт проведет 20-го июля против Оскара Риваса. Бой состоится в Лондоне на знаменитой O2 Arena.

Ранее сообщалось, что британец уже длительное время ждет титульный бой с Деонтеем Уайлдером.