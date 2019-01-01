Беллью: Если Джошуа победит Руиса в реванше, то снова станет лучшим в мире

Британец считает Тайсона Фьюри лучшим боксером-супертяжеловесом.

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Тони Беллью рассказал, кого считает лучшим супертяжеловесом в мире и поделился своими мыслями по поводу развития карьеры своего соотечественника Энтони Джошуа.

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“Я думаю, что Тайсон Фьюри сейчас лучший. Это я говорю, основываясь на его боях, на ничьей с Деонтеем Уайлдером. Я верю, что именно он одержал победу и думаю, что большинство в мире тоже так считают.

Если говорить о бое Джошуа - Руис, то, думаю, если Джошуа вернется и победит Руиса, то он снова сможет стать лучшим в мире.

Это похоже на тот бой, когда Леннокс Льюис проиграл Хасиму Рахману и утратил звание лучшего супертяжа на несколько месяцев, но затем вернулся и победил в реванше. Эта ситуация может стать похожей на ситуацию с Джошуа и Руисом.

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Если Джошуа одолеет Руиса, то вернется на первое место. В таком случае он завладеет тремя титулами из четырех, но если проиграет Руису - это будет катастрофа. Посмотрим, как все сложится“, - заявил Джошуа в интервью IFL TV.

Напомним, Энди Руис сенсационно нокаутировал Энтони Джошуа и забрал чемпионские пояса. Таким образом, британец потерпел первое поражение в карьере.

Отметим, что реванш боксеров предположительно должен состояться в конце ноября - начале декабря этого года.