Фьюри объявил дату реванша с Уайлдером

Боксеры еще раз встретятся на ринге в 2020 году.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри сообщил, что его реванш с обладателем титула WBC Деонтеем Уайлдером состоится 22 февраля 2020 года.

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“Мой следующий бой состоится в октябре. Но дата этого поединка пока официально не объявлена. После этого буду готовиться к реваншу с Деонтеем Уайлдером. А пока что я просто наслаждаюсь жизнью.

Не переживайте, контракт на бой с Уайлдером уже подписан. Я могу с уверенностью сказать, что дата уже согласована.

Наверное, если под контрактом стоит подпись, то это уже официально. Наш поединок состоится, я уверен в этом на 100%“, - цитирует Фьюри talkSPORT.

Напомним, первый бой между Уайлдером и Фьюри в декабре 2018 года завершился вничью.