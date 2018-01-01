Хан назвал фаворита боя Пакьяо - Турман

Поединок между боксерами состоится 20 июля в Лас-Вегасе.

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Амир Хан назвал фаворита поединка между филиппинцем Мэнни Пакьяо и американцем Китом Турманом.

Читай также: Турман: Хочу стать легендой бокса, победив Пакьяо

“Я думаю, что победит Пакьяо. В последние годы он сражался с гораздо более сильными соперниками. К тому же, Мэнни быстрее Турмана. Пакьяо - левша, и я не знаю, насколько хорошо Турман выступает против таких боксеров.

В последнем бою Кит почти не показал себя. Бой против Хосехито Лопеса получился очень тяжелым.

Читай также: Пакьяо: Турман недооценивает меня

Я ставлю на Мэнни. Он чаще проводил бои против сильных оппонентов. Но у Турмана достаточно сил, чтобы создать проблемы Пакьяо. Так что посмотрим, что из это получится“, - цитирует Хана Boxing Scene.

Напомним, поединок Турман - Пакьяо состоится 20 июля в Лас-Вегасе (США).