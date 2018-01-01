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Хан назвал фаворита боя Пакьяо - Турман

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Поединок между боксерами состоится 20 июля в Лас-Вегасе.
Амир Хан
Амир Хан
Getty Images

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Амир Хан назвал фаворита поединка между филиппинцем Мэнни Пакьяо и американцем Китом Турманом.

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“Я думаю, что победит Пакьяо. В последние годы он сражался с гораздо более сильными соперниками. К тому же, Мэнни быстрее Турмана. Пакьяо - левша, и я не знаю, насколько хорошо Турман выступает против таких боксеров.

В последнем бою Кит почти не показал себя. Бой против Хосехито Лопеса получился очень тяжелым.

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Я ставлю на Мэнни. Он чаще проводил бои против сильных оппонентов. Но у Турмана достаточно сил, чтобы создать проблемы Пакьяо. Так что посмотрим, что из это получится“, - цитирует Хана Boxing Scene.

Напомним, поединок Турман - Пакьяо состоится 20 июля в Лас-Вегасе (США).

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Теги: бокс, Амир Хан, Мэнни Пакьяо, Кит Турман
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