Ломаченко поддался популярному тренду и показал, как он будет выглядеть в старости

Украинский чемпион решил "заглянуть в будущее".

Чемпион мира по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко решил присоединиться к тренду, набирающему популярность в социальных сетях.

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Спортсмен при помощи нового мобильного приложения “заглянул в будущее“, чтобы узнать, как он будет выглядеть в старости.

Фотографию Ломаченко опубликовал на своей страничке в Instagram.

Ранее сообщалось, что Василий Ломаченко купил роскошный спорткар Lamborghini Нuracan.