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Ломаченко поддался популярному тренду и показал, как он будет выглядеть в старости

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Украинский чемпион решил "заглянуть в будущее".
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко решил присоединиться к тренду, набирающему популярность в социальных сетях.

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Спортсмен при помощи нового мобильного приложения “заглянул в будущее“, чтобы узнать, как он будет выглядеть в старости.

Фотографию Ломаченко опубликовал на своей страничке в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заглянул в Будущее 👽

Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy)

Ранее сообщалось, что Василий Ломаченко купил роскошный спорткар Lamborghini Нuracan.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, фото, Instagram
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