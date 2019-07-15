Ломаченко поддался популярному тренду и показал, как он будет выглядеть в старости
Украинский чемпион решил "заглянуть в будущее".
Чемпион мира по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко решил присоединиться к тренду, набирающему популярность в социальных сетях.
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Спортсмен при помощи нового мобильного приложения “заглянул в будущее“, чтобы узнать, как он будет выглядеть в старости.
Фотографию Ломаченко опубликовал на своей страничке в Instagram.
Ранее сообщалось, что Василий Ломаченко купил роскошный спорткар Lamborghini Нuracan.
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