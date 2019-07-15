Гвоздик может провести бой против Бетербиева

Украинец может провести объединительный поединок с боксером из России.

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик планирует провести объединительный поединок.

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Как сообщает известный инсайдер и журналист USA Today Sports Майк Коппинджер, в сентябре 2019-го года украинец может сразиться с российским боксером Артуром Бетербиевым, который является обладателем чемпионского титула по версии IBF.

Ожидается, что трансляция поединка пройдет на телеканале ESPN.

Напомним, в своем последнем поединке Александр Гвоздик одолел Дуду Нгумбу техническим нокаутом.

Ранее сообщалось, что украинец может провести следующий бой в ноябре.