Экс-чемпиона мира по боксу насмерть сбила машина

Пернеллу Уитакеру было всего лишь 55 лет.

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Пернелл Уитакер погиб в результате несчастного случая в 55-летнем возрасте.

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Как сообщает The Guardian, легендарного боксера насмерть сбил автомобиль. Водитель машины остался на месте происшествия и взят под стражу сотрудниками полиции. Отмечается, что он был в трезвом состоянии и не нарушал ПДД.

Уитакер - легенда бокса и олимпийский чемпион 1984-го года, а также серебряный призер ЧМ-1982 в легком весе. В 1989-м году был назван лучшим боксером по версии журнала The Ring. Также является членом Международного зала славы бокса (IBHOF) и Всемирного зала славы бокса (WBHOF).

Вашему вниманию видео подборка моментов с участием Уитакера:

Боксер владел титулами чемпиона мира по версиям IBF (1989-1992), WBC (1989-1992) и WBA (1990-1992) в легком весе, IBF (1992-1993) в первом полусреднем весе, WBC (1993-1997) в полусреднем весе, WBA (1995) в первом среднем весе.

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