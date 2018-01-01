Беллью: Усик оставит в дураках и Руиса, и Уайлдера

По мнению экс-боксера, составить конкуренцию украинцу могут Энтони Джошуа и Луис Ортис.

Британец Тони Беллью, который в последнем бою перед завершением карьеры проиграл Александру Усику, прокомментировал перспективы украинца в хэвивейте.

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“Усик - особенный, он лучший из тех, с кем мне приходилось драться. Он не устает, он боксер элитного уровня, подобно Альваресу и Ломаченко. Ты можешь стать чемпионом мира, но сложно пробиться на уровень этих особенных ребят.

Я не знаю, кто бы мог его перебоксировать. Единственная проблема - это его размеры. Но я уверен, если он даже завтра выйдет против Руиса, то оставит его в дураках. Как и Уайлдера. Думаю, что дать Усику бой могут Джошуа и Ортис, у них есть шансы“, - цитирует Беллью IFL TV.

Напомним, британец объявил о завершении карьеры после поражения от Усика.

Ранее сообщалось, что Александр Усик показал свою тренировку в преддверии дебюта в хэвивейте.