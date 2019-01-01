Турман: Хочу стать легендой бокса, победив Пакьяо

Американец хочет испытать себя на прочность.

Чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе Кит Турман отметил важность предстоящего боя с Мэнни Пакьяо.

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“Мне интересно, являюсь ли я легендарным бойцом, который может побить такого же непобедимого представителя полусреднего дивизиона.

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Хочу узнать, есть ли у моей несокрушимости причина. Хочу выяснить, сложно ли меня побить. И лучше всех на эти вопросы ответит легендарный Мэнни Пакьяо.



Я всегда хотел стать легендой бокса. Для этого есть два пути: либо победить легенду, либо на протяжении карьеры создать собственное наследие. У меня есть возможность сделать это, победив Мэнни Пакьяо“, - заявил Турман.

Напомним, поединок Турман - Пакьяо состоится 20 июля в Лас-Вегасе (США).