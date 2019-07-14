Беллью: Карьера Джошуа закончится, если он вновь проиграет Руису

Британец рассказал об ошибке, которую допустил Энтони во время первого боя с Энди.

Бывший чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе Тони Беллью высказался о реванше обладателя поясов WBA, WBO, IBF и IBO в хэвивейте Энди Руиса с британским супертяжеловесом Энтони Джошуа. Спортсмен считает, что карьера его соотечественника закончится, если он вновь проиграет мексиканцу.

"Не думаю, что Джошуа недооценил Руиса в первом бою. У него отличная команда тренеров, он усердно готовился к поединку. Все упускают тот факт, что Джошуа вышел на бой, не испытывая страха. Он знал, что Руис является высококлассным боксером, но не предполагал, что тот сможет нанести ему урон. Это была его ошибка.

Это произошло и Энтони не смог изменить настрой на бой. У меня была похожая ситуация. После пропущенных тяжелых ударов я не был в состоянии вернуться в бой. В такие моменты просто не веришь, что такое вообще может происходить.

Именно это произошло с Джошуа. Он отправил Руиса в нокдаун и захотел быстро с ним расправиться. В итоге Энтони забыл о защите и Энди застал его врасплох. Реванш будет совершенно другим. Впервые Джошуа выйдет на ринг, зная, что на кону его карьера. Если он проиграет и во второй раз, то ей придет конец", - приводит слова Беллью BoxingScene.

Отметим, что реванш Энтони Джошуа и Энди Руиса предположительно должен состояться в конце ноября этого года.