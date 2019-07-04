Переключиться на мобильную версию

Ломаченко купил роскошный спорткар Lamborghini Нuracan

Комментариев: 2
Автомобиль был куплен на аукционе в США с минимальным повреждением.
Ломаченко купил роскошный спорткар Lamborghini Нuracan

Украинский чемпион мира по боксу в легком весе Василий Ломаченко приобрел себе красный спорткар Lamborghini Нuracan.

Видео покупки Ломаченко появилось в Instagram канале lomus_official. "Когда заказал американский пассат, а пришла Lamborghini", - гласит подпись под видео.

На видеоролике Ломаченко показал свой автомобиль мастерам автосервиса, отметив, что у спорткара разбита правая сторона.

Также в Сети появилось видео от компании, которая, видимо, помогала Ломаченко приобрести авто. В нее сообщается, что Lamborghini был куплен на аукционе в США с минимальным повреждением.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://car.ua

Публикация от Car.ua (@car.ua.official)

Поделись:
Теги: Василий Ломаченко
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  14.07.2019, 13:37
Оценка:  +1
гость
Василий, поздравляем! Заработал и купил. Молодец.
Boxerogos    14.07.2019, 12:57
Оценка:  -2
Boxerogos
Васо,несолидно!Такой серъёзный чел и на"битке"подержанном кататься будешь!Кстати,Алексей Мочанов в своё время сказал что автомобили Lamborghini покупают лишь педepacты...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь