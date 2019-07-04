Ломаченко купил роскошный спорткар Lamborghini Нuracan

Автомобиль был куплен на аукционе в США с минимальным повреждением.

Украинский чемпион мира по боксу в легком весе Василий Ломаченко приобрел себе красный спорткар Lamborghini Нuracan.

Видео покупки Ломаченко появилось в Instagram канале lomus_official. "Когда заказал американский пассат, а пришла Lamborghini", - гласит подпись под видео.

На видеоролике Ломаченко показал свой автомобиль мастерам автосервиса, отметив, что у спорткара разбита правая сторона.

Также в Сети появилось видео от компании, которая, видимо, помогала Ломаченко приобрести авто. В нее сообщается, что Lamborghini был куплен на аукционе в США с минимальным повреждением.