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Ломаченко сохранил лидерство в обновленном рейтинге P4P по версии The Ring

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Еще один украинец Александр Усик замкнул топ-5.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Авторитетный журнал Ring опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (P4P).

Первую строчку сохраняет чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко. 

Экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик расположился на пятом месте.

Рейтинг боксеров P4P по версии The Ring:

1. Василий Ломаченко (Украина)
2. Теренс Кроуфорд (США)
3. Сауль Альварес (Мексика)
4. Наоя Иноуэ (Япония)
5. Александр Усик (Украина)
6. Эррол Спенс (США)
7. Геннадий Головкин (Казахстан)
8. Хуан Естрада (Мексика)
9. Майки Гарсия (США)
10. Донни Ньетес (Филиппины)

Ранее сообщалось, что Александр Усик возглавил рейтинг WBO среди супертяжеловесов.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Александр Усик, The Ring
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