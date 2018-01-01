Украинец Шевадзуцкий проведет свой второй профессиональный бой 26 июля
Поединок состоится в Южной Африке.
Украинский супертяжеловес Игорь Шевадзуцкий проведет свой следующий бой на профессиональном ринге 26 июля в Претории (Южная Африка).
Имя соперника украинского боксера пока неизвестно.
Отметим, что сейчас Шевадзуцкий проводит спарринги с поляком Артуром Шпилькой, который готовится к бою с Дереком Чисорой.
Напомним, в своем дебютном поединка на профессиональном ринге Игорь нокаутировал боксера из ЮАР Викуса Людеке в первом же раунде.
Полная версия правил