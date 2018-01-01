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Украинец Шевадзуцкий проведет свой второй профессиональный бой 26 июля

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Поединок состоится в Южной Африке.
Игорь Шевадзуцкий
Игорь Шевадзуцкий
www.instagram.com/igor_shevadzutskiy

Украинский супертяжеловес Игорь Шевадзуцкий проведет свой следующий бой на профессиональном ринге 26 июля в Претории (Южная Африка).

Имя соперника украинского боксера пока неизвестно.

Отметим, что сейчас Шевадзуцкий проводит спарринги с поляком Артуром Шпилькой, который готовится к бою с Дереком Чисорой.

Напомним, в своем дебютном поединка на профессиональном ринге Игорь нокаутировал боксера из ЮАР Викуса Людеке в первом же раунде.

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Теги: бокс, Игорь Шевадзуцкий
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Источник: www.facebook.com

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