Деревянченко - Альварес: IBF назначила промоутерские торги

Украинец - обязательный претендент на пояс, которым владеет мексиканский боксер.

Международная боксерская федерация (IBF) назначила торги на право проведения поединка между чемпионом мира в среднем весе Саулем Альваресом и официальным претендентом на титул Сергеем Деревянченко.

Как сообщает ESPN, руководство IBF еще 15-го мая дало командам боксеров 30 дней на переговоры, однако Альварес не был заинтересован в проведении этого поединка.

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После истечения срока представитель Деревянченко Алекс Домброфф сообщил в IBF, что провести переговоры с мексиканцем не удалось. По правилам IBF, теперь должны состояться промоутерские торги.

По информации источника, торги назначены на 23-е июля. Состоится мероприятие в Спрингфилде (штат Нью-Джерси, США).

В случае отказа Альвареса провести обязательную защиту его могут лишить чемпионского пояса, а титул оспорят боксеры, занимающие наивысшие места в рейтинге Федерации - Сергей Деревянченко (1) и представитель Казахстана Геннадий Головкин (3).

Напомним, Альварес завоевал титул IBF 4-го мая, победив американца Дэниела Джейкобса единогласным решением судей.

Отметим, что Деревянченко получил статус обязательного претендента в апреле, победив немца Джека Кулкая.