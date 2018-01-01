Уайт: Фьюри, я готов с тобой драться в любое время, на ринге и за его пределами

Диллиан Уайт заявил, что готов провести бой против Тайсона Фьюри.

Известный британский боксер Диллиан Уайт, выступающий в тяжелой весовой категории, сообщил, что готов в любое время сразиться со своим соотечественником Тайсоном Фьюри, который неоднократно грубо о нем выражался.

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“Послушай меня, Фьюри, меня несложно найти. Давай повидаемся. Ты же хотел повести бой, а потом сам слился, когда WBC дала тебе то, что ты хотел. Мне уже надоели эти разговоры, давай, найди меня и все решим.

В последний раз, когда мы боксировали, ты был никчемным. Прекращай нести чушь. Впереди у меня бой с Ривасом, я сосредоточен на нем. Но с тобой я готов драться в любое время и в любом месте, на ринге и за его пределами“, - приводит слова Уайта talkSPORT.

Ранее Диллиан Уайт заявил, что Тайсон Фьюри постоянно несет чушь и его нельзя воспринимать всерьез.