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Усик поделился видео с тренировки в преддверии дебюта в хэвивейте

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Украинский боксер восстановился после повреждения.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) восстановился после травмы бицепса и возобновил подготовку к дебюту в супертяжелом дивизионе.

Украинский боксер опубликовал видео с тренировки, на котором видно, что Александр работает двумя руками.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Those who work hard eat well💪🏻 #usyk #usyk17 #boxing #training #sport

Допис, поширений Usyk Aleksandr (@usykaa)

“Кто тяжело работает, тот хорошо ест“, - написал Александр на своей странице в Instagram.

Напомним, в мае стало известно, что Усик получил травму и был вынужден отложить свой дебют в супертяжелом дивизионе. Оказалось, что украинец порвал себе бицепс, но операция ему не потребовалась.

Ранее сообщалось, что Усик стал обязательным претендентом для победителя реванша Руис - Джошуа.

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Теги: бокс, Александр Усик
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
Peyot    09.07.2019, 14:52
Оценка:  0
Peyot
потерял скорость почти до нуля кацапусику в супертяжах порвут зад...
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