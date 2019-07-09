Усик поделился видео с тренировки в преддверии дебюта в хэвивейте

Украинский боксер восстановился после повреждения.

Экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) восстановился после травмы бицепса и возобновил подготовку к дебюту в супертяжелом дивизионе.

Украинский боксер опубликовал видео с тренировки, на котором видно, что Александр работает двумя руками.

“Кто тяжело работает, тот хорошо ест“, - написал Александр на своей странице в Instagram.

Напомним, в мае стало известно, что Усик получил травму и был вынужден отложить свой дебют в супертяжелом дивизионе. Оказалось, что украинец порвал себе бицепс, но операция ему не потребовалась.

Ранее сообщалось, что Усик стал обязательным претендентом для победителя реванша Руис - Джошуа.