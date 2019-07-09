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Альвареса могут лишить титула IBF

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Мексиканский боксер не хочет проводить бой против Сергея Деревянченко.
Сауль Альварес
Сауль Альварес
Getty Images

Чемпион мира в среднем весе Сауль Альварес может потерять титул IBF, сообщает Boxing Scene.

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Организация обязала мексиканца провести защиту пояса против обязательного претендента Сергея Деревянченко, но команда Альвареса даже не пыталась встретится с представителями украинца и начать переговоры.

Отмечается, что дедлайн переговоров истек еще 15 июня.

В таком случае IBF может назначить торги. Если мексиканец откажется и от них, то его титул разыграют боксеры с самым высоким рейтингом организации - Сергей Деревянченко и Геннадий Головкин.

Представитель Казахстана лишился пояса IBF в прошлом году также из-за отказа от боя с Деревянченко.

Напомним, украинец Сергей Деревянченко победил Джека Кулкая и стал обязательным претендентом на титул IBF. Отметим, что наш спортсмен стал лидером рейтинга IBF в среднем весе.

Ранее промоутер Альвареса резко высказался о проведении боя с Деревянченко.

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Теги: бокс, Сауль Альварес, IBF, Сергей Деревянченко
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