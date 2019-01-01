Бой украинца Богачука станет главным событием вечера бокса Hollywood Fight Nights

Поединок состоится 28 июля в США.

Непобежденный украинский боксер, который выступает в первом среднем весе, Сергей Богачук (14-0, 14 КО), 28 июля проведет бой против мексиканца Фернандо Марины.

Данный поединок станет главным событием вечера бокса Hollywood Fight Nights промоутерской компании Тома Леффлера 360 Promotions. Бой пройдет на ринге Avalon.

24-летний Богачук и джорнимен Марин сойдутся в бою, который будет рассчитан на десять раундов.

Напомним, в мае Богачук продолжил свою впечатляющую серию, одержав 14-ю досрочную победу в 14-ти боях. Соперником украинца был мексиканский ветеран Фредди Эрнандес.