Усик - Такам и Чисора - Паркер: Хирн назвал 15 боев, которые он хочет провести в этом году
Известный промоутер Эдди Хирн, который является менеджером экс-абсолютного чемпиона мира Александра Усика, рассказал, какие поединки он хочет провести в этом году.
В списке присутствуют 15 поединков в различных весовых категориях.
Отметим, что бой украинского боксера против Карлоса Такама в хевивейте является для промоутера приоритетным.
Список 15 обязательных боев Хирна:
1. Александр Усик против Карлоса Такама (супертяжелый вес);
2. Дерек Чисора против Джозефа Паркера (супертяжелый вес);
3. Джейми Мунгия против Джесси Варгаса (на кону пояс WBO в первом среднем весе);
4. Кал Яфаи против Хуана Эстрады (на кону пояс WBС и WBA в супер-наилегчайшем весе);
5. Хорхе Линарес против Рики Бернса (легкий вес);
6. Каллум Джонсон против Джо Смита-младшего (полутяжелый вес);
7. Лиам Смит против Серхио Гарсии (на кону пояс чемпиона Европы в первом среднем весе);
8. Джошуа Буатси против Салливана Барреры (полутяжелый вес);
9. Джейми Макдоннелл против Ти Джей Дохени (второй легчайший вес\ легчайший вес);
10. Франческо Патера против Джордана Кордины (на кону титул чемпиона Европы в легком весе);
11. Льюис Ритсон против Робби Дэвиса-младшего (на кону титул чемпиона Британии в первом полусреднем весе);
12. Конор Бенн против Джонни Гартона (средний вес);
13. Кид Галахад против Энрике Тиноко (легкий вес);
14. Рокки Филдинг против Энтони Симса-младшего (второй средний вес);
15. Хоно Кэрролл против Мартина Уорда (второй полулегкий вес).
Ранее сообщалось, что Хирн включил Усика в список возможных соперников Джошуа.
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