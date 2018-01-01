Усик - Такам и Чисора - Паркер: Хирн назвал 15 боев, которые он хочет провести в этом году

Поединок украинского боксера числится под номером один.

Известный промоутер Эдди Хирн, который является менеджером экс-абсолютного чемпиона мира Александра Усика, рассказал, какие поединки он хочет провести в этом году.

В списке присутствуют 15 поединков в различных весовых категориях.

Отметим, что бой украинского боксера против Карлоса Такама в хевивейте является для промоутера приоритетным.

Список 15 обязательных боев Хирна:

1. Александр Усик против Карлоса Такама (супертяжелый вес);

2. Дерек Чисора против Джозефа Паркера (супертяжелый вес);

3. Джейми Мунгия против Джесси Варгаса (на кону пояс WBO в первом среднем весе);

4. Кал Яфаи против Хуана Эстрады (на кону пояс WBС и WBA в супер-наилегчайшем весе);

5. Хорхе Линарес против Рики Бернса (легкий вес);

6. Каллум Джонсон против Джо Смита-младшего (полутяжелый вес);

7. Лиам Смит против Серхио Гарсии (на кону пояс чемпиона Европы в первом среднем весе);

8. Джошуа Буатси против Салливана Барреры (полутяжелый вес);

9. Джейми Макдоннелл против Ти Джей Дохени (второй легчайший вес\ легчайший вес);

10. Франческо Патера против Джордана Кордины (на кону титул чемпиона Европы в легком весе);

11. Льюис Ритсон против Робби Дэвиса-младшего (на кону титул чемпиона Британии в первом полусреднем весе);

12. Конор Бенн против Джонни Гартона (средний вес);

13. Кид Галахад против Энрике Тиноко (легкий вес);

14. Рокки Филдинг против Энтони Симса-младшего (второй средний вес);

15. Хоно Кэрролл против Мартина Уорда (второй полулегкий вес).

Ранее сообщалось, что Хирн включил Усика в список возможных соперников Джошуа.