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Турман: Пакьяо - легенда бокса, но времена меняются

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Американец отметил, что он не собирается проигрывать своему сопернику.
Кит Турман
Кит Турман
Getty Images

Обладатель титула WBA Super в полусреднем весе Кит Турман поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка с чемпионом мира по версии WBA Мэнни Пакьяо.

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“Я очень рад, что проведу бой с Мэнни Пакьяо. Он - легенда бокса. Но все должны понимать, что времена меняются. Наступила новая эра. Флойд Мейвезер покинул бокс. Пакьяо до сих пор здесь. Но я уверен, что после 20 июля он исчезнет.

Я не собираюсь проигрывать ему. Я даже не знаю, как бы он смог меня победить. Я очень долго шел к тому, чтобы стать чемпионом и всегда хотел бороться с величайшими“, - цитирует Турмана Boxing Scene.

Напомним, поединок Турман - Пакьяо состоится 20 июля в Лас-Вегасе (США).

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Теги: бокс, Мэнни Пакьяо, Кит Турман
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