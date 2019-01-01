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Фьюри: Кличко - мошенник и завистник, который постоянно на что-то обижен

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"Цыганский король" подчеркнул, что не уважает Владимира Кличко как личность.
Владимир Кличко и Тайсон Фьюри
Владимир Кличко и Тайсон Фьюри
Getty Images

Известный экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри в очередной раз негативно высказался в адрес легендарного украинского боксере Владимира Кличко.

“Кличко - великий чемпион, который построил отличную карьеру, но я абсолютно не уважаю его, как личность. Этот человек - мошенник, завистник, и также он постоянно на что-то обижен.

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Перед боем с Кличко все считали меня аутсайдером. Для Кличко победа была настолько важно, что он был готов на все, даже на читерство. Например, во время взвешивания было что-то непонятное с весами. Они показали слишком маленькие цифры и я смог взвеситься только со второго раза.

Кличко пытался играть со мной в психологические игры. А еще он носил обувь со специальной стелькой, которая делала его таким же высоким, как и я. Тогда я ему сказал: “Сними обувь, а то в ней ты, как на каблуках“.

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Впервые за долгое время он боксировал с человеком, который думал не о гонораре, а о том, чтобы отобрать его пояса. Я очень хотел победить. Если он делал такие вещи со мной, то сколько еще бойцов пострадало от трюков Кличко на протяжении его карьеры?“, - цитирует Фьюри talkSPORT.

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри назвал дату реванша с чемпионом WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером.

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Теги: бокс, Владимир Кличко, Тайсон Фьюри
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