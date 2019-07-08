Усик отправил в нокаут осу

Курьезный эпизод произошел с украинским боксером.

Известный украинский боксер Александр Усик отправил в нокаут нового соперника.

В этот раз под мощный удар украинца попала оса. Видео осы в нокауте появилось на страничке lomus_official в Instagram.

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“Оса попала под мощный удар Александра Усика и оказалась в нокауте“, - гласит надпись под публикацией.

Отметим, что на фоне звучат комментарии, где осу называют Теофимо Лопесом и его отцом, которые в последнее время часто неприятно отзывались о куме Усика Василии Ломаченко.

Ранее сообщалось, что Александр Усик стал обязательным претендентом на бой с победителем реванша Руис - Джошуа.