Усик отправил в нокаут осу
Курьезный эпизод произошел с украинским боксером.
Известный украинский боксер Александр Усик отправил в нокаут нового соперника.
В этот раз под мощный удар украинца попала оса. Видео осы в нокауте появилось на страничке lomus_official в Instagram.
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“Оса попала под мощный удар Александра Усика и оказалась в нокауте“, - гласит надпись под публикацией.
Отметим, что на фоне звучат комментарии, где осу называют Теофимо Лопесом и его отцом, которые в последнее время часто неприятно отзывались о куме Усика Василии Ломаченко.
Ранее сообщалось, что Александр Усик стал обязательным претендентом на бой с победителем реванша Руис - Джошуа.
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