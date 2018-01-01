Экс-чемпион мира: Уайт заслужил титульный бой

Дэвид Хэй рассчитывает, что его соотечественник получит шанс сразиться за чемпионский титул.

Дэвид Хэй, экс-чемпион мира в тяжелом весе, прокомментировал тот факт, что его соотечественник Диллиан Уайт уже длительное время ожидает возможности сразиться за титул, хотя давно возглавляет рейтинг WBC.

“Каждый раз, когда Диллиан Уайт выходит на ринг, он показывает выступление высокого уровня. Скажите мне, когда он проводил не зрелищный бой?

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Уайт боксировал с бывшим чемпионом мира Джозефом Паркером, который продержался 12 раундов с Энтони Джошуа, и почти нокаутировал его. Уайт хорошо делает свою работу. Да, он проиграл Дереку Чисоре, но потом смог отправить его в нокаут.

Если и есть какой-нибудь супертяж в мире, который заслужил титульный бой, то это Диллиан Уайт. У него до сих пор не было шанса побороться на пояс. Это сумасшествие.

Чарльз Мартин смог выиграть титул чемпиона, а у Уайта не было даже возможности сделать это. С ума сойти! Надеюсь, после того, как он побьет Риваса, то получит эту попытку“, - цитирует Хэя SecondsOut.

Ранее промоутер Эдди Хирн заявил, что Диллиан Уайт уже 600 дней ждет титульный бой с Деонтеем Уайлдером.